Appie ‘blauwe vogel’ Mussa dankbaar voor steun in nasleep Songfestival

Appie Mussa is dankbaar voor de steun die hij kreeg nadat Joost Klein vorige week zaterdag werd gediskwalificeerd voor deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat schrijft de onlinevideomaker in een bericht op Instagram. Mussa was verkleed als blauwe vogel onderdeel van de act van de Nederlandse inzending.

“Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle support laatste paar dagen jullie zijn geweldig”, schrijft Abdulahi Mussa Ali, zoals Appie in het echt heet. Hij sluit het bericht, waarin hij ook in het Engels deelt van zijn volgers te houden, af met vijf blauwe hartjes.

Ali reageerde eerder deze week ook al op de gebeurtenissen in Malmö. Hij plaatste toen een video van een sketch waarin hij onder meer de ophef rond de deelname van Israël aan het ESF aanhaalde.

Screenshot 2024 05 18 19.56.46

Joost heeft nog niet gereageerd

Klein werd gediskwalificeerd voor deelname aan de finale van het muziekevenement na een incident waarbij hij een cameravrouw zou hebben bedreigd. Na een klacht van de vrouw, deed de Zweedse politie onderzoek naar de kwestie. Volgens zijn advocaat moet Klein zich begin juni bij de rechtbank in Malmö verantwoorden voor het incident. Zelf heeft Klein nog altijd niet inhoudelijk op de gebeurtenissen gereageerd.