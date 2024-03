Alberto Stegeman krijgt ‘piepklein’ maar belangrijke rol in The Passion

Journalist Alberto Stegeman speelt het “piepkleine” rolletje van Petrusherkenner in de aanstaande editie van The Passion. Dat maakte de 53-jarige presentator van onder meer Undercover in Nederland en Stegeman op de Bres maandag bekend tijdens repetities voor het muzikale paasevenement.

“We zijn hier omdat ik een piepklein rolletje heb, maar wel een belangrijke rol. Ik ben de Petrusherkenner”, aldus Stegeman in een fragment van The Passion Backstage. Voor de rol draagt hij “voor het eerst” een politiepak en staat hij ook nog eens met een “enorm groot arrestatieteam” van echte agenten op de set. Stegeman hoefde zich in de pauze niet te vervelen. “Het wachten is wel interessant. Want we hebben het echt over hun werk, mijn werk, dus ik vermaak me opperbest.”

De veertiende editie van het tv-evenement wordt donderdag 28 maart vanuit Zeist, door KRO-NCRV, live uitgezonden op NPO 1.