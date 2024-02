Ook deze BN’ers scoren rol in The Passion



Ook cabaretier Steven Brunswijk en actrice Tamara Brinkman hebben een rol in The Passion. Zij behoren tot de groep discipelen, maakte KRO-NCRV woensdag bekend.

Actrices Jolijn Henneman, Anna Speller en Sterre van Woudenberg, influencer Vera Camilla en acteurs Julian Ras en Robin Frings zijn eveneens te zien als discipelen in het muzikale paasstuk. Eerder werden de hoofdrollen al aangekondigd. Die worden gespeeld door William Spaaij (Jezus), Angela Schijf (Maria), Matteo van der Grijn (Petrus), Keizer (Judas) en Gaia Aikman (Maria Magdalena).

Witte donderdag

The Passion is op donderdag 28 maart, op Witte Donderdag, in Zeist.