Achteloosheid verdachten ‘deed wel wat’ met familie van De Vries

De “achteloosheid” en de “nonchalance” waarmee de verdachten van de moord op Peter R. de Vries zich hebben beroepen op hun zwijgrecht “deed wel wat” met de nabestaanden van de misdaadverslaggever. “Het was een hele zware dag”, aldus de advocaat van de familie, Annemiek van Spanje, na afloop van de zitting. Vanaf dinsdag wordt de zaak van de vermoorde misdaadverslaggever deels opnieuw inhoudelijk behandeld in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van de hoofdstad, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Voor deze moord was tegen twee verdachten in de zomer van 2022 al een levenslange celstraf geëist. Maar vlak voor de uitspraak kwam het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen. Daarom moest de zaak opnieuw behandeld worden.

Choquerend filmpje

Inmiddels staan negen verdachten terecht. “Ik denk dat de familie verbaasd zou zijn als ze ineens wel uitgebreide verklaringen waren gaan afleggen”, aldus Van Spanje. Het was voor de nabestaanden van de misdaadverslaggever moeilijk om opnieuw alle feiten in de rechtszaal te horen. “Vooral het filmpje waarop je Peter op de grond zag liggen. We hebben bewust er voor gekozen om daar niet naar te kijken.”

Persoonlijke omstandigheden

Woensdag behandelt de rechtbank het laatste deel van de feiten. Ook komen de persoonlijke omstandigheden van de verdachten aan bod en mogen de nabestaanden gebruikmaken van hun spreekrecht. In het geval van dochter Kelly en zoon Royce wordt een video vertoond van de verklaring die zij tijdens een eerdere zitting hebben afgelegd.

De strafeisen komen volgende week, de uitspraak wordt in juni verwacht.

