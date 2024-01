Verdachten moordzaak Peter R. de Vries ontkennen of zwijgen

Bij de start van het proces rond de moord op Peter R. de Vries hebben alle negen verdachten ontkend iets met de zaak te maken te hebben, of zich beroepen op hun zwijgrecht. De vermeende schutter Delano G. zei in een overvolle gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp: “Ik beroep mij volledig op mijn zwijgrecht.”

Alleen verdachte Erickson O. legde een korte verklaring af. In een paar korte zinnen ontkende hij enige betrokkenheid bij de moord op De Vries. “Ik wist niet wie hij was en niet dat hij een bekend persoon was.” Ook ontkende O. informatie te hebben doorgegeven, of deel uit te maken van een criminele organisatie. Ook claimde O. niet te weten dat De Vries zou worden gefilmd na de aanslag.

Dinsdag is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak begonnen tegen de mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van De Vries in juli 2021. Alle verdachten waren in de rechtbank aanwezig, net als de nabestaanden van De Vries. De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Zaak moet over

De zaak tegen de verdachten Delano G. en Kamil E. is eerder behandeld. Tegen de twee werd een levenslange celstraf geëist. De zaak moest opnieuw behandeld worden nadat het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen.

Voor de zaak zijn in totaal acht dagen uitgetrokken. De strafeisen komen volgende week, de uitspraak wordt in juni verwacht.

