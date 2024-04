Zwangere Hilary Duff: ‘Vier kinderen is echt een wilde keuze’

Hilary Duff vindt het feit dat ze momenteel zwanger is van haar vierde kindje “een wilde keuze”. Dat schrijft de actrice en zangeres op Instagram, waar ze een eerbetoon aan haar man Matthew Koma deelt.

“Vier kinderen is echt een wilde keuze”, begint Duff haar ode. “En terwijl jij over markten slentert met de kinderen na vier avonden waarop ik shows heb gehad, zodat ik wat slaap krijg en niet de hele tijd ‘mam, mam, maaaaam’ hoor, weet dan: dit werkt alleen dankzij jou.”

De 36-jarige Duff is extra blij met die uurtjes slaap, omdat haar nachtrust niet altijd even goed is sinds ze zwanger is. “Waarom kan ik tijdens deze zwangerschap alleen overdag slapen en niet ’s nachts?”, besluit ze.

Duff kondigde in december haar zwangerschap aan. Zij en haar man hebben samen twee dochters, Banks and Mae. Uit een eerder huwelijk heeft Duff een zoon, Luca.