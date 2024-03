Zus Kris Jenner onverwacht overleden: ‘Mijn hart breekt’

Kris Jenner heeft dinsdag via Instagram bekendgemaakt dat haar jongere zus Karen Houghton is overleden op 65-jarige leeftijd. “Met enorm verdriet deel ik dat mijn zus gisteren onverwachts is overleden”, schrijft de 68-jarige realityster bij een foto van haar zus.

“Mijn hart breekt voor mijn moeder en mijn nichtje Natalie”, aldus Jenner. “Ik bid dat God ons allemaal door deze moeilijke tijd leidt. Karen was mooi van binnen en van buiten.”

Jenner noemt haar zus “de liefste, aardigste en gevoeligste persoon” die zij kende. “En ze was zo, zo grappig. Ze heeft zo’n grote plek in mijn hart en ik koester elke herinnering die ik aan haar heb.”