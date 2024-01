Zoveel liedjes schreef Justin Timberlake voor nieuwe album

Justin Timberlake heeft honderd nummers geschreven voor zijn nieuwe album. Dat vertelde de zanger in gesprek met de zender Apple Music 1. Timberlake maakte een week geleden bekend dat hij voor het eerst in zes jaar met een nieuwe plaat komt.

Het album heet Everything I Thought I Was. “Ik heb heel lang aan dit album gewerkt”, zei Timberlake in het gesprek met de zender. “Ik had uiteindelijk honderd nummers. Daarna heb ik het weer moeten terugbrengen tot achttien liedjes. Dat was een hele toer.” Hij voegt er aan toe dat “dit het beste werk is dat ik ooit gemaakt heb.”

De plaat komt uit op 15 maart. Zijn nieuwe single Selfish kwam vorige week uit. Na de release van de plaat gaat Timberlake ook weer op tournee. Die begint eind april in Vancouver.

Het laatste album van Timberlake, Man of the Woods, stamt alweer uit februari 2018. Sindsdien was de zanger nog wel op enkele samenwerkingen te horen. Zo bracht hij afgelopen september nog samen met Timbaland en Nelly Furtado de single Keep Going Up uit.