Zoveel kreeg Ben Affleck voor Super Bowl-reclame

Ben Affleck heeft 10 miljoen dollar (bijna 9,3 miljoen euro) gekregen voor een Super Bowl-reclame waarin hij vorig jaar figureerde. Dat meldt CNN op basis van bronnen. Affleck was in het dertig seconde durende spotje te zien als medewerker van Dunkin’, een fastfoodketen die bekendstaat om zijn donuts.

CNN schrijft dat Affleck zich niet alleen voor de camera bezig heeft gehouden met de reclame. Ook was hij betrokken bij het bedenken van het concept voor het spotje. Zijn productiebedrijf Artists Equity, dat hij samen met acteur Matt Damon heeft, was ook verantwoordelijk voor de productie en regie van de reclame.

De medewerking van Affleck aan het spotje leverde Dunkin’ een enorme boost op, zegt een bron. “Ze verkochten de volgende dag meer donuts dan ooit tevoren. Dat zegt veel.” De reclames rondom de Super Bowl zijn erg gewild voor adverteerders. Het sportevenement is doorgaans het best bekeken programma in de Verenigde Staten.