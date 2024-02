Zoontje Kim Kardashian samen met Lionel Messi het veld op

Saint West, de zoon van Kim Kardashian en Kanye ‘Ye’ West, had zondag de avond van zijn leven. Het ventje van 8 mocht samen met Lionel Messi het veld op voorafgaand aan het duel van Inter Miami tegen LA Galaxy.

In een video van Inter Miami, het voetbalteam dat is opgericht door David Beckham, is te zien hoe Saint hand in hand met de sterspeler het veld betrad. Het jochie had een shirt aan van LA Galaxy terwijl Messi het tenue van Inter droeg.

De wedstrijd van zondag was niet de eerste keer dat Saint Messi ontmoette. Vorig jaar was de jongen er ook bij toen de Argentijn zijn debuut maakte voor Inter. Saint schijnt zelf ook aardig te kunnen voetballen. In de afgelopen periode heeft hij al met veel voetballers kennisgemaakt. In juli ontmoette hij de Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo in Japan.

Het duel eindigde in een 1-1-gelijkspel. Messi scoorde in blessuretijd de gelijkmaker voor Inter Miami.