Zo ziet dochtertje Paris Hilton eruit

Realityster Paris Hilton heeft vrijdag, na vijf maanden, voor het eerst foto’s gedeeld van haar dochter London. De 43-jarige Hilton deelt een foto van het meisje, dat een grote roze strik op haar hoofd heeft.

“Ik heb altijd al gedroomd van een dochter die London zou heten”, schrijft ze bij de afbeelding. “Ik koester elk moment dat ik met haar doorbreng.” Ook kondigt ze een lied aan met zangeres Sia over moederschap.

London is het tweede kind voor Hilton en haar man Carter Reum (43). Zij hebben ook een zoon, Phoenix, die vijftien maanden oud is. Zij kregen hun kinderen dankzij een draagmoeder.

Hilton was er “kapot van” toen mensen eind 2023 op sociale media gemene dingen zeiden over haar zoontje Phoenix Barron, van wie ze toen ook foto’s deelde: “Ik was er gewoon kapot van dat er zulke wrede mensen op de wereld zijn.”