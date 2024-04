Zo viert Britney Spears einde juridische strijd tegen vader

Britney Spears heeft het einde van de juridische strijd tegen haar vader Jamie Spears goed gevierd. De 42-jarige zangeres heeft daar een fles wijn op opengetrokken. Het Amerikaanse Fox News meldde zaterdag dat dochter en vader een schikking hebben getroffen in de zaak rond het curatorschap over de zangeres.

“Uiteindelijk begrijp je dat liefde alles heelt en dat is alles wat er is”, schrijft Britney in een bericht op Instagram, waarbij ze een foto van een fles wijn deelt. “Echte wijn is ook buitengewoon lekker”, voegt ze eraan toe. De zangeres vermeldt ook dat dit de eerste keer is dat ze weer echte wijn drinkt.

Britney stond na een zenuwinzinking jaren geleden onder curatele van haar vader. Aan dat financieel toezicht kwam in 2021 een einde, maar haar vader liet het daar niet bij zitten. In de zaak is nu dus een schikking getroffen. Matthew Rosengart, de advocaat van Britney, liet in een verklaring weten dat de wens van de zangeres om vrij te zijn nu echt vervuld is.