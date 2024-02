Zo vierde Olivia Rodrigo haar 21e verjaardag: ‘Omdat het kan’

Olivia Rodrigo heeft haar 21e verjaardag gevierd door een pakje sigaretten en een sixpack bier te kopen. Dat vertelde de voormalig Disney-ster in een video op TikTok. De zangeres werd op 20 februari 21 jaar, de leeftijd waarop het legaal is om sigaretten en alcohol te kopen in de Verenigde Staten.

“Ik ging laatst naar het tankstation en kocht een pakje sigaretten en een sixpack bier”, zei ze in de video terwijl ze achter de piano zat. “Ik beloof dat ik het niet heb geconsumeerd, maar ik heb het gewoon gekocht omdat het kon”, vervolgde ze. “Hoe dan ook, ik denk dat opgroeien helemaal niet zo eng is en dat het leven aan het einde gewoon beter wordt.”

Vlak voor haar verjaardag grapte ze al dat ze niet langer ‘hypothetisch’ illegaal alcohol zou drinken. “Vandaag is mijn laatste dag dat ik (hypothetisch) als minderjarige kan drinken!!!”, schreef ze op Instagram.