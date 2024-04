Zo plaagt dochter Khloé Kardashian haar

Khloé Kardashian wordt door haar dochter True geconfronteerd met haar angst voor walvissen. Op Instagram Stories deelt de 39-jarige realityster dat haar 6-jarige dochter vaak boeken met “superrealistische plaatjes” van walvissen mee naar huis neemt. Ook maakt het meisje tekeningen van walvissen.

“De kinderen denken dat dit grappig is”, schrijft Kardashian bij een tekening van haar dochter. “Dat is het niet”, vervolgt ze bij het plaatje van een walvis.

Kardashian deelde vorig jaar haar angst voor walvissen in een aflevering van de realityshow The Kardashians, die om haar en haar familie draait. “Ik wil niet dat er iets ergs met walvissen gebeurt en ik weet dat deze fobie totaal irrationeel is, maar we kiezen onze fobieën niet zelf”, schreef ze daarna op X. “Ik heb een lichte angst voor de oceaan, maar een walvis kan ik niet eens aankijken, daar word ik zo bang van.”