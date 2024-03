Zo heet nieuwe album Beyoncé

Beyoncé heeft de naam van haar aankomende album onthuld. De nieuwe plaat die op 29 maart verschijnt, heeft de titel Cowboy Carter gekregen, maakte de zangeres via sociale media bekend.

Het achtste album van de zangeres staat in het teken van countrymuziek. De zangeres maakte tijdens de Super Bowl in februari al bekend dat haar album eraan kwam, maar tot nu toe was het project alleen bekend als Act II. De eerste nummers van het album zijn al verschenen: 16 Carriages en TEXAS HOLD ‘EM. Met dat laatste nummer schreef ze al muziekgeschiedenis door als eerste zwarte vrouw een nummer 1-hit in de Amerikaanse countryhitlijsten te behalen.

Cowboy Carter is de opvolger van het in 2022 verschenen album Renaissance. Destijds liet de 42-jarige zangeres al weten dat ze werkte aan een project met drie ‘acts’.