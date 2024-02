Zieke Adele zegt shows af: ‘Moet rust nemen’

Adele heeft haar shows van komende maand in Las Vegas allemaal uit moeten stellen door ziekte. Dat zegt de Britse zangeres in een verklaring op X.

“Helaas moet ik even rust nemen en mijn Vegas-shows pauzeren”, stelt de 35-jarige zangeres. Adele zegt nooit helemaal hersteld te zijn na eerdere ziekte. “Dat heeft helaas zijn tol geëist op mijn stem. Op doktersadvies moet ik nu echt goed rust nemen.”

Afgelopen weekend zei de zangeres al dat ze een paar dagen rust zou nemen om haar stem te laten herstellen. Ze vergeleek haar stem toen met die van de zeeheks Ursula uit de Disney-animatiefilm De Kleine Zeemeermin.

In totaal worden er tien shows in het Colosseum in Caesars Palace in Las Vegas uitgesteld. Wanneer Adele de optredens inhaalt, wordt later bekendgemaakt. “Ik houd van jullie en ik ga jullie vreselijk missen”, schrijft ze bij haar bericht. “Sorry voor het ongemak.”