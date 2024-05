Zestien vrouwen beschuldigen illusionist David Copperfield van wangedrag

Zestien vrouwen hebben de Amerikaanse illusionist David Copperfield beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer dan de helft van de vrouwen zegt in The Guardian destijds minderjarig te zijn geweest.

Het zou gaan om incidenten tussen 1988 en 2014. De 67-jarige illusionist zou meerdere vrouwen hebben gedrogeerd en daarna verkracht. Ook wordt hij beschuldigd van aanranding.

Copperfield ontkent de aantijgingen. De illusionist heeft zich “nooit ongepast” gedragen “laat staan met een minderjarige”, zeggen zijn advocaten.

Jeffrey Epstein

De illusionist is eerder beschuldigd van wangedrag. In 2018 zei een vrouw dat hij haar seksueel had misbruikt. David Copperfield is ook een van de namen die werd genoemd in documenten die een Amerikaanse rechtbank begin dit jaar had vrijgegeven over mensen met banden met Jeffrey Epstein, de Amerikaanse financier die in 2019 zelfmoord pleegde terwijl hij in afwachting was van een proces waarin hij terechtstond om seksueel misbruik.