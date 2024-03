Wonder Woman Gal Gadot bevallen van vierde kind

Wonder Woman-actrice Gal Gadot is bevallen van haar vierde dochter. Op Instagram deelt de 38-jarige een foto van zichzelf en baby Ori vlak na de bevalling.

“Mijn lieve meisje, welkom”, schrijft ze bij de foto. “De zwangerschap was niet makkelijk, maar we hebben het gered.”

Gadot schrijft dat haar dochter “zo veel licht” in haar leven brengt. Daarbij verwijst ze naar de naam van het meisje: Ori is Hebreeuws voor ‘mijn licht’. “Welkom in ons meisjeshuis. Papa is ook best wel cool”, besluit ze met een knipoog.

Geheimpje

Gadot had niet bekendgemaakt dat ze in verwachting was. Zij en haar man Jaron Varsano hadden al drie dochters: Alma, Maya en Daniella.

Beeld: Getty Images