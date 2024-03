Weduwe Bob Saget krijgt bakken kritiek om nieuwe relatie: ‘Jullie weten niet hoe het is’

Kelly Rizzo, de weduwe van de overleden acteur Bob Saget, heeft gereageerd op kritiek die ze heeft gekregen nadat ze deelde nu samen te zijn met acteur Breckin Meyer. De 44-jarige actrice kreeg commentaar op haar nieuwe relatie omdat ze deze “te snel” na de dood van haar man zou zijn aangegaan. Saget, bij het grote publiek bekend als vader Danny Tanner in de sitcom Full House, overleed in januari 2022.

“Tenzij je weduwe of weduwnaar bent, ben je werkelijk absoluut niet in de positie en heb je ook niet het recht om hier commentaar op te geven, omdat je niet weet hoe het is”, zegt Rizzo in een video op TikTok. “Dan begrijp je gewoon de ongelooflijk complexe, moeilijke gedachten en gevoelens niet die tijdens dit hele proces naar boven komen.”

Eenzaam

“Je voelt je ook eenzaam”, gaat Rizzo verder. “Dus wil je weer een nieuwe relatie. Dan krijg je steun en liefde van de vrienden en familie van je partner, en zij vertellen je dat het oké is, maar toch voel je je er nog steeds heel raar over.”

Lees ook: Bob Saget (65) overleden

Saget stierf na een val in een hotelkamer in Florida. Vorige maand maakte Rizzo bekend het geluk bij Meyer te hebben gevonden.

Beeld: Getty Images