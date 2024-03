Wapenexpert film Rust schuldig bevonden aan fatale schietpartij



De vrouw die verantwoordelijk was voor de wapens op de set van de film Rust, is door een jury in de Amerikaanse staat New Mexico schuldig bevonden in de zaak rond de fatale schietpartij tijdens de opnames van de film. Zij was aangeklaagd voor dood door schuld. Hannah Gutierrez-Reed werd vrijgesproken van een tweede aanklacht, knoeien met bewijsmateriaal.

De getuigenissen in de zaak draaiden de afgelopen tien dagen om de vraag of de relatief onervaren Gutierrez-Reed de crew en cast van de film in gevaar heeft gebracht met de manier waarop zij het wapengebruik op de set van de film overzag.

Tijdens repetities voor de film in oktober 2021 vuurde acteur Alec Baldwin een wapen af dat ongeladen had moeten zijn, maar dat niet was. Hij schoot daardoor op cameravrouw Halyna Hutchins, die dat niet overleefde. Regisseur Joel Souza raakte gewond.

Zondebok

De advocaten van Gutierrez-Reed, die tot achttien maanden cel kan krijgen, stelden tijdens de rechtszaak dat zij tot zondebok is gemaakt en er veel meer mis was op de set van de film. Ook Baldwin, die producent van de film was, is aangeklaagd voor dood door schuld. Zijn zaak komt in juli voor.