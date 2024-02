Vin Diesel over einde Fast & Furious: ‘Hoop dat jullie trots zijn’

Vin Diesel hoopt dat fans van de Fast & Furious-serie trots zullen zijn op het laatste deel van de reeks. In een bericht op Instagram bedankt de acteur de fans voor hun toewijding en stelt hij dat de finalefilm niet alleen het einde is, maar ook een “viering van de geweldige familie die we met zijn allen opgebouwd hebben”.

Diesel schrijft dat hij na afloop van de wekelijkse bijeenkomst met het team achter de filmreeks moest denken aan de fans. Hij herinnerde zich onder meer “de talloze momenten waarop jullie enthousiasme en passie de drijvende kracht vormden achter onze creatieve reis”. Hij bedankt de fans, omdat ze “de ruggengraat” zijn van de saga. “Ik hoop dat ik jullie trots zal maken”, besluit hij over de laatste film uit de reeks.

De komende Fast and Furious-film moet in april 2025 uitkomen. Voor het allerlaatste deel, Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes, is nog geen datum vastgesteld.

Met het bericht liet Diesel voor het eerst weer van zich horen sinds hij in december werd beschuldigd van seksueel wangedrag dat zou hebben plaatsgevonden in 2010. De advocaat van de 56-jarige acteur ontkende de aantijging en stelde dat er “duidelijk bewijs” is dat Diesel dit niet gedaan zou hebben.