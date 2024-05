Victoria Beckham geraakt door artikel over gewicht

Victoria Beckham (50) was geraakt door een artikel dat zo’n 25 jaar geleden over haar verscheen over haar gewicht. Dat vertelt de Britse zangeres en modeontwerpster aan Grazia.

“Er is zoveel over me gezegd”, zegt Beckham. “Ik wil het nooit doen lijken alsof ik klaag, maar er waren momenten in mijn verleden dat ik me niet zelfverzekerd genoeg voelde om op een bankje te zitten en mijn kinderen te zien spelen.”

Zo herinnert Beckham zich nog het moment dat ze net was bevallen van haar nu 25-jarige zoon Brooklyn en “het eerste uitje op de voorpagina van de krant stond, met pijlen die aangaven waar ik moest afvallen”. “Die dingen kunnen invloed hebben op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt in het openbaar.”