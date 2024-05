Vanaf deze datum is Emily in Paris weer te zien

Het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie Emily in Paris wordt opgesplitst in twee delen. Het eerste deel verschijnt op 15 augustus, waarna het tweede op 12 september volgt. Dat heeft Netflix vrijdag onthuld. Net als eerdere seizoenen, bestaat ook het vierde seizoen van de serie uit tien afleveringen.

In een video waarin de premièredatum wordt aangekondigd, beschrijven de castleden het nieuwe seizoen in enkele woorden. Hoofdrolspeelster Lily Collins noemt het “kwetsbaar” en “avontuurlijk”. Camille Razat, die Camille speelt, heeft het over “rommelig” en Lucien Laviscount (Alfie) noemt de vierde reeks “hartverscheurend” en “chaotisch”.

Hoofdrolspeelster Collins keert in de vierde reeks terug in de rol van Emily Cooper, een Amerikaanse jonge vrouw die naar de Franse hoofdstad verhuist om daar te gaan werken als marketeer.