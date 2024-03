Usher verraste familie met bruiloft

Het huwelijk tussen Usher en Jennifer Goicoechea vorige maand was een verrassing voor de familie van de zanger. Dat vertelde hij aan Entertainment Tonight.

“Het was een bijzonder moment dat voor ons geweldig voelde”, zei hij over de plechtigheid die slechts een paar uur na zijn Super Bowl-optreden plaatsvond. “Het was de kers op de taart van een fantastisch Las Vegas-weekend. Mijn moeder was er, haar moeder was er, de kinderen waren er, onze directe familie was er. Eigenlijk was iedereen verrast. Ik zei: ‘nee echt, we gaan nu naar een trouwerij. We hebben Elvis die ons in de echt verbindt’.”

Usher (45) en de 40-jarige Goicoechea zijn een stel sinds 2019 en ze kregen al twee kinderen, dochter Sovereign Bo en zoon Sire Castello. Voor de r&b-zanger is dit zijn derde huwelijk. Van 2007 tot 2009 was hij getrouwd met Tameka Foster en van 2015 tot 2018 met Grace Miguel, met wie hij zoons ‘Cinco’ V en Naviyd Ely kreeg.