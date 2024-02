Usher geeft volgend jaar derde show in Ziggo Dome

Usher is volgend jaar nog vaker op het podium in Amsterdam te vinden. De Amerikaanse artiest staat in 2025 niet alleen op 22 en 23 april, maar ook op 25 april in de Ziggo Dome.

De optredens maken deel uit van de Usher: Past Present and Future-tour. Het is in 2025 tien jaar geleden dat Usher voor het laatst in Nederland optrad, toen ook in de Amsterdamse concertzaal.

Kaarten voor de drie shows zijn vanaf donderdag 12.00 uur te koop.