Usher druk bezig met nieuw project

Usher is bezig met het ontwikkelen van een eigen dramaserie waarin zijn muziek een grote rol speelt. Hij is daarvoor een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse tv-tak UCP van Universal Studio Group, meldt Variety.

Het is nog onduidelijk of Usher zelf mee zal spelen in de serie. De 45-jarige artiest heeft acteerervaring: hij speelde door de jaren heen in verschillende films en series.

Het nieuws komt nadat Usher afgelopen week de pauze-act was tijdens de Super Bowl. Ook bracht hij een nieuw album uit, en werd duidelijk dat de zanger in het huwelijksbootje is gestapt met zijn partner Jennifer.