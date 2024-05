Tweede show Nicki Minaj in Ziggo Dome gaat vooralsnog gewoon door

De arrestatie van Nicki Minaj afgelopen weekend op luchthaven Schiphol lijkt geen gevolgen te hebben voor de rest van haar tour. Ook het optreden van de rapper aanstaande zondag in de Ziggo Dome gaat vooralsnog gewoon door. Een woordvoerder van concertorganisator MOJO laat aan het ANP weten dat “niks erop wijst” dat het tweede optreden van de zangeres in ons land geen doorgang kan vinden.

De 41-jarige Minaj werd afgelopen zaterdag gearresteerd op Schiphol omdat zij in het bezit was van softdrugs. Na enkele uren in een cel op de luchthaven te hebben doorgebracht, werd ze laat in de avond met een boete van 350 euro op zak weer vrijgelaten. De zangeres vloog per privéjet naar Manchester, waar zij een optreden zou geven, maar dat werd op het laatste moment toch geannuleerd. Zondagavond stond Minaj volgens planning weer op het podium in Birmingham.

Zondag staat de zangeres opnieuw in de Ziggo Dome, nadat zij daar vrijdag ook stond. Zij verscheen toen ruim tweeënhalf uur later dan de officiële aanvang van de show. Of ze zondag wat eerder gaat beginnen, kon de woordvoerder van MOJO niet zeggen. “Wij geven altijd aan bij artiesten dat het fijner is om op tijd te starten, maar het is aan de artiest om op tijd te komen. Daar kunnen wij hen niet toe dwingen.”