Tv-revival: serie Baywatch maakt comeback

De Amerikaanse televisiezender Fox werkt aan een reboot van Baywatch, meldt onder meer Variety. Baywatch was in de jaren negentig erg populair en maakte sterren van Pamela Anderson en David Hasselhoff.

Baywatch ging over een groep strandwachten die de stranden in Los Angeles bewaakten. Ook de reboot zal in grote lijnen dat format volgen. De nieuwe serie wordt geschreven door Lara Olsen. Ook Baywatch-bedenkers Michael Berk, Greg Bonann en Doug Schwartz zijn bij het project betrokken als producenten.

Film

In 2017 verscheen er al een Baywatch-film. Daarin speelden Zac Efron en Dwayne Johnson de hoofdrollen. De film kon destijds rekenen op overwegend negatieve reacties.

Beeld: Getty Images