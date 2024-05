Toetsenist Richard Tandy van Electric Light Orchestra overleden

Richard Tandy, de toetsenist van de Britse groep Electric Light Orchestra (ELO) is op 76-jarige leeftijd overleden. Het nieuws werd bekendgemaakt door zijn vriend en ELO-voorman Jeff Lynne. Een specifieke doodsoorzaak werd niet gemeld.

“Het is met groot verdriet dat ik het nieuws deel van het overlijden van mijn langdurige medewerker en dierbare vriend Richard Tandy,” schreef Lynne op sociale media. “Hij was een geweldige muzikant en vriend en ik zal de herinneringen die we samen hadden koesteren”.

Roll over Beethoven

Tandy was sinds 1971 onderdeel van de groep, die vooral in de jaren 1970 en 1980 succesvol was. Door de jaren heen scoorde de band hits met onder meer Mr. Blue Sky, Can’t get it out of my head, Livin’ Thing en Roll over Beethoven. In 1986 ging de groep uit elkaar. In 2014 volgde een doorstart onder de naam Jeff Lynne’s Electric Light Orchestra. In 2017 trad ELO toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.

Beeld: Getty Images