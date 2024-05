The Script komt voor twee shows naar Nederland

The Script komt eind dit jaar voor twee concerten naar Nederland. De Ierse band staat op 6 december in Rotterdam Ahoy en treedt een dag later op in de Amsterdamse Ziggo Dome, maakt concertorganisator MOJO vrijdag bekend.

De shows zijn onderdeel van een wereldtournee in het kader van het nieuwe album van de groep. De kaartverkoop voor de concerten begint volgende week vrijdag.

The Script brengt op 16 augustus zijn zevende studioalbum Satellites uit. Op de albumhoes eren de bandleden hun vorig jaar overleden gitarist Mark Sheehan. “De albumhoes laat silhouetten zien van mij, Glen en Ben Sargeant, onze bassist, die er vanaf het begin bij is. Dan hebben we een silhouet met een capuchon, omdat de geest van Mark er nog steeds is”, zegt zanger Danny O’Donoghue in een persbericht.