The Script had moeilijk jaar na overlijden gitarist

The Script-leden Danny O’Donoghue en Glen Power hebben het nog altijd moeilijk met het overlijden van hun bandmaat en gitarist Mark Sheehan. “We hebben het ergste en moeilijkste jaar van ons leven achter de rug”, zei zanger O’Donoghue in een interview met het Ierse radiostation RTÉ 2fm.

“Verdriet is een vreemd iets. Ik weet niet eens of ik al in het rouwproces zit omdat het zo gek is”, vindt O’Donoghue, die iedereen wil bedanken die hem en Power “door deze ongelooflijk moeilijke tijd heeft geholpen”. “Het is elke dag weer moeilijk te verwerken wat er is gebeurd. Het enige wat we nu kunnen doen is zijn nagedachtenis eren en gewoon doorgaan.”

Sheehan overleed vorig jaar april op 46-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Voor velen kwam het nieuws onverwacht. Vorige week kondigde The Script het eerste album zonder Sheehan aan. De nieuwe plaat verschijnt in augustus.