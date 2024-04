Taylor Swift verrast fans: nieuw album blijkt dubbel zo lang

Het nieuwe album van Taylor Swift blijkt een dubbelalbum te zijn. De zangeres zette vrijdag enkele uren na de release van de eerste zestien nummers van THE TORTURED POETS DEPARTMENT ook de rest online.

“Ik heb de afgelopen twee jaar zoveel poëzie geschreven en ik wilde het allemaal met jullie delen, dus hier is de tweede helft van TTPD: The Anthology. 15 extra liedjes. En nu is het verhaal niet meer van mij… het is helemaal van jullie”, schrijft de 34-jarige Swift op Instagram.

Het elfde studioalbum van de zangeres bestaat nu uit 31 liedjes en duurt ruim twee uur.