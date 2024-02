Taylor Swift past nummer opnieuw aan voor vriend Travis Kelce

Taylor Swift heeft tijdens haar concert van vrijdagavond in Sydney gerefereerd aan haar vriend Travis Kelce. Tijdens het nummer Karma zong Swift in plaats van het woord “boyfriend” ineens “the guy on the Chiefs”. American footballspeler Kelce speelt bij de Kansas City Chiefs.

Beelden van het optreden gingen vrijdag gelijk rond op sociale media. Te horen is hoe het publiek begin te gillen wanneer Swift de aangepaste tekst zingt.

Afgelopen november deed Swift hetzelfde tijdens een optreden in Buenos Aires. Ook toen verwees ze in het liedje naar de sportman, al waren de twee toen nog officieel geen setje. Wel werden ze na afloop van die show voor het eerst zoenend gespot.