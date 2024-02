Taylor Swift dreigt student aan te klagen die info over privéjet deelt

Zangeres Taylor Swift dreigt juridische actie te ondernemen tegen een 21-jarige student die op sociale media informatie over haar privévliegtuig heeft gedeeld. Dat meldt The Washington Post, die in het bezit is van een brief van de advocaten van Swift aan de student.

Deze Jack Sweeney uit Florida onderhoudt al jaren een account op sociale media waar hij informatie deelt van vliegtuigen van beroemdheden. Volgens de advocaten van Swift is het een kwestie van “leven of dood” als de informatie over het toestel van de zangeres op deze manier wordt gedeeld. Zijn acties zouden “schade en emotionele stress opleveren” bij Swift en haar familieleden. Swift heeft met regelmaat last van stalkers, die haar proberen te belagen.

Sweeney op zijn beurt stelt dat de informatie van de luchtvaartautoriteiten openbaar toegankelijk is voor iedereen en dat hij dus niets strafbaars doet. Bovendien deelt hij alleen informatie over toestellen en niets over de mensen die er in zitten, aldus de student. Zijn account wordt onder meer gebruikt door mensen die willen aantonen dat privévliegtuigen veel bijdragen aan de uitstoot die mede zorgt voor de opwarming van de aarde.

De student werd eerder al van X verbannen door Elon Musk, van wiens vliegtuig hij ook informatie deelde. Musk stelde toen dat Sweeney “moordcoördinaten” deelde. Overigens lijkt Sweeney wel deels gehoor te geven aan de oproep van Swift. Hij plaatst nu de informatie pas als het toestel een etmaal geleden al geland is.