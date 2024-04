Tatort-acteur Peter Sodann (87) overleden

De Duitse acteur Peter Sodann is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag gemeld aan Duitse media. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Sodann is vooral bekend door zijn rol van hoofdinspecteur Bruno Ehrlicher in de krimiserie Tatort. Die rol speelde hij van 1992 tot 2007. De acteur had ook rollen in series als Tanja en Krimi.de. Zijn laatste rol speelde hij in de film Gundermann (2018).

De acteur heeft in de jaren zestig ook in de gevangenis gezeten. Sodann leidde een studentencabaret en belandde door kritiek op het Oost-Duitse regime negen maanden in de cel in de DDR.

Duitse presidentsverkiezingen

In 2009 deed hij namens de linkse partij Die Linke mee aan de Duitse presidentsverkiezingen. Die verloor hij ruimschoots.

Beeld: Getty Images