Take That organiseert eigen festival op Malta

Take That houdt later dit jaar zijn eigen vierdaagse festival op Malta. De Britse boyband treedt zelf ook twee avonden op tijdens The Greatest Weekend.

Het festival duurt van 17 tot en met 20 oktober. Op de twee laatste dagen staat Take That op het affiche. Tijdens het eerste optreden speelt de groep voor het eerst het album Everything Changes (1993) integraal. Bij de tweede show komen de grootste hits en nummers van het nieuwe album This Life voorbij.

Sugababes

Sugababes, Sam Ryder en Ella Henderson zijn een paar van de eerste acts die zijn aangekondigd. De kaartverkoop begint vrijdag.

Beeld: Getty Images