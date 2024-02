Sylvester Stallone nooit meer hetzelfde na gebroken nek: doe nooit je eigen stunts

Sylvester Stallone is nooit volledig hersteld van de blessure die hij veertien jaar geleden opliep tijdens de opnames van de film The Expendables. De actieheld zei in een aflevering van zijn realityshow The Family Stallone dat hij, sinds hij bij de opnames zijn nek brak, al zeven operaties moest ondergaan.

“Ik ben nooit hersteld van Expendables 1. Na die film was het fysiek nooit meer hetzelfde”, vertelde Stallone in zijn realityshow. De Rocky-acteur waarschuwt zijn collega’s dan ook om vooral niet hun eigen stunts te doen.

Metalen plaat

De nu 77-jarige Stallone raakte in 2010 gewond tijdens het filmen van een vechtscène met voormalig worstelaar Steve Austin. Daarbij brak de acteur zijn nek. Stallone werd meteen geopereerd en er moest een metalen plaat in zijn nek worden aangebracht.