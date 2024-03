Stijlicoon Iris Apfel op 102-jarige leeftijd overleden

Geliefd New Yorks mode-icoon, model en interieurontwerpster Iris Apfel is gestorven, zo is op haar Instagrampagina bekendgemaakt. “Iris Barrel Apfel, 29 augustus 1921 – 1 maart 2024” is te lezen op een foto van Apfel op haar socialmediapagina. Erop is zij gekleed in een lang, zwart gewaad met goudkleurige versieringen en draagt ze een voor haar zo karakteristieke oversized uilenbril. Zo bleef zij tot het laatst een flamboyante verschijning.

Apfel studeerde kunstgeschiedenis en ging naar de kunstacademie. Ze richtte een textielbedrijf met haar echtgenoot op en tekende op haar 97e nog een contract als fotomodel. Op 100-jarige leeftijd werkte de zelfbenoemde ‘geriatrische ster’ uit Queens samen met H&M aan een modecollectie. Ze werd het gezicht van een nieuwe reclamecampagne van Citroën. De Volkskrant noemde haar bij die gelegenheid de “Doutzen Kroes van bejaarde modellen”.

‘American original’

Haar uitbundige kledingstijl en legendarische modecollectie waren inspiratiebron voor een documentaire en een tentoonstelling in het Metropolitan Museum of Art in 2005. Volgens dit museum was Apfel een echte “American original” en “een van de meest levendige persoonlijkheden in de wereld van mode, textiel en interieurontwerp”. Het roemde haar stijl, een mix van high en low fashion, als eigenzinnig, geestig en uitbundig: “Dior haute couture met vlooienmarktspullen, negentiende-eeuwse kerkelijke gewaden en Dolce & Gabbana broeken”.

In 2015 stierf haar echtgenoot op 100-jarige leeftijd, na een huwelijk van 67 jaar.

Haar lijfspreuk was: “durf anders te zijn!”. Iris Apfel werd 102 jaar.