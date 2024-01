Stalker Taylor Swift voor de derde keer opgepakt bij haar huis

De man die de afgelopen dagen al twee keer eerder is opgepakt omdat hij bij Taylor Swift wilde inbreken, is woensdag opnieuw gearresteerd. Volgens entertainmentsite TMZ ging de stalker twee uur nadat hij voor de rechter was verschenen voor zijn vorige arrestatie, weer naar de woning van de zangeres in New York.

De man werd zaterdag en maandag ook al opgepakt. Nadat hij woensdag door buren was betrapt, werd hij weer gearresteerd. Volgens een politiebron is hij “gefixeerd” op Swift en kan hij niet wegblijven.

De zangeres was bij de eerdere arrestaties niet in New York en kwam dinsdag weer terug. Of ze woensdag thuis was, is niet bekend.