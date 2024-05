Spaanse aanklagers willen belastingfraudezaak Shakira seponeren

Spaanse aanklagers hebben woensdag gevraagd om een tweede belastingfraudezaak tegen de Colombiaanse zangeres Shakira te seponeren. De zangeres trof eind vorig jaar nog een schikking in een andere fraudezaak.

Ook in het belastingjaar 2018 zou Shakira fraude hebben gepleegd, maar dat kan volgens de aanklagers niet hard gemaakt worden. Eerder werd de zangeres beschuldigd van belastingontduiking tussen 2012 en 2014, toen zij in Spanje woonde met haar toenmalige vriend, voetballer Gerard Piqué. Shakira zou de Spaanse fiscus toen voor 14,5 miljoen euro hebben opgelicht. In deze zaak trof ze eind vorig jaar een schikking, waardoor ze een eventuele gevangenisstraf zou ontlopen.

In eerste instantie moest de Colombiaanse in de eerste zaak een boete van ruim 23 miljoen euro betalen en minimaal acht jaar de gevangenis in. Door de schikking die ze vorig jaar trof, werd de boete verlaagd naar zo’n 7 miljoen euro en hoefde Shakira nog maar drie jaar de gevangenis in. Door een extra boete van 432.000 euro te betalen, omzeilde ze de celstraf helemaal.