Sofia Vergara staat open voor nieuwe liefde: ‘Wil een partner’

Sofia Vergara staat na haar breuk met haar man Joe Manganiello weer open voor de liefde. Datingapps gebruikt de actrice niet, maar het lijkt haar leuk om weer te gaan daten.

“Ik ben niet goed met technologische dingen, dus ik weet zeker dat ik op de verkeerde mannen zou klikken. Ik sta open voor leuke dingen en het ontmoeten van mensen”, zegt de 51-jarige actrice tegen het Amerikaanse tijdschrift People. “Het is wel pas zes maanden geleden”, voegt ze eraan toe, doelend op haar relatiebreuk.

Vergara vertelt dat ze inmiddels langer in de Verenigde Staten woont dan dat ze in haar geboorteland Colombia heeft geleefd, maar dat haar echt goede vrienden of familieleden zijn of mensen die ze uit haar jeugd kent. “Dus nu heb ik een man nodig. Nee, ik heb geen man nodig. Ik wil er één.”

Het hoeft niet per se haar echtgenoot te worden, vervolgt ze. De actrice wil “een partner”.