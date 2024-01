Sofia Richie zwanger van een dochter

Sofia Richie en haar man Elliot Grainge zijn in verwachting van hun eerste kindje. De dochter van zanger Lionel Richie deelde het nieuws op Instagram.

“Onze harten zijn gevuld met zo veel liefde! Bedankt voor jullie steun! Ik kan niet wachten op het volgende hoofdstuk van dit leven”, schrijft de 25-jarige Richie. Daarbij deelt ze een foto uit het tijdschrift Vogue, waarop haar zwangere buik is te zien. Het stel krijgt een dochter.

In het tijdschrift gaat Richie verder in op haar zwangerschap. “Zwanger zijn is heel eng”, aldus de realityster, die de zwangerschap om die reden tot nu privé hield. Richie en de 30-jarige Grainge zijn sinds 2021 samen.