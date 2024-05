Snoop Dogg verpatst eigen spullen aan online bieders

Snoop Dogg is met het platform The Realest een veiling gestart met oude spullen uit zijn eigen privécollectie. Sinds dinsdag kan er online geboden worden op een eerste deel van de memorabilia.

“Dit is shit die we hebben, maar waarvan we niet wisten dat het iets waard was”, zegt de rapper en ondernemer over de collectie. “Ze betekenen nu niets meer voor mij, maar destijds betekenden ze wel wat. Daarom zijn ze memorabel.” Tussen de spullen bevinden zich onder meer een handgeschreven setlist voor een optreden, een jas van basketbalclub de Lakers toen ze in 2001 kampioen van de NBA werden en de Game Boy Color van Snoop uit 1998.

Overleden artiesten

Het gebeurt niet vaak dat een artiest zelf en nog bij leven spullen veilt. Vaak zijn het memorabilia van overleden artiesten die in handen zijn gekomen van verzamelaars of veilinghuizen die onder de hamer gaan. Zo werd afgelopen november nog een leren jasje van Michael Jackson geveild voor 250.000 pond (ruim 285.000 euro).