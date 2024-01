Sharon Osbourne onthult: ik deed zelfmoordpoging na affaire van Ozzy

Sharon Osbourne heeft een zelfmoordpoging gedaan toen ze ontdekte dat haar man Ozzy Osbourne een affaire had. “Ik nam een heleboel pillen”, zei ze volgens Britse media tijdens een voorstelling van haar theatertournee in Londen.

“Hij had altijd groupies en daar was ik aan gewend”, zei de 71-jarige Osbourne. “Maar als hij de naam van de persoon kent en weet waar ze woont en werkt, dan is het heel anders. Dan ben je er emotioneel bij betrokken.”

De Britse nam naar eigen zeggen een overdosis en sloot zichzelf op in haar slaapkamer. “De schoonmaakster kwam om de kamer schoon te maken en zag me.”

Seksverslaving

Over welke periode Osbourne het heeft, wordt niet duidelijk. In 2016 maakte het koppel bekend na een huwelijk van toen 33 jaar uit elkaar te gaan omdat Ozzy een affaire had. De rocker liet zich vervolgens behandelen voor een seksverslaving en de twee kwamen weer bij elkaar.