Shakira deelt groot nieuws

Shakira heeft haar eerste album sinds zeven jaar aangekondigd. Las Mujeres Ya No Lloran komt uit op 22 maart en gaat over de “transformatie” die de zangeres de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

“Tijdens het schrijven van elk nummer was ik mezelf aan het wederopbouwen”, aldus de zangeres in een verklaring. “Het maken van dit oeuvre is een proces geweest. Toen ik aan het zingen was, veranderden mijn tranen in diamanten en mijn kwetsbaarheid in kracht.”

Op het album staan zestien nummers, waaronder het eerste uitgebrachte BZRP Music Sessions Vol. 53 met Bizarrap. Daar kreeg ze bij de Latin Grammy Awards prijzen voor in de categorieën Song of the Year en Best Pop Song.

Het laatste album van Shakira, El Dorado, komt uit 2017. Daarop staan samenwerkingen met onder anderen Maluma, Nicky Jam en Prince Royce.