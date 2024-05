Selena Gomez weet niet of ze ooit nog op tournee gaat

Selena Gomez twijfelt of ze ooit nog op een wereldtournee gaat. Dat zei de zangeres en actrice in een interview met het tijdschrift Time. De Amerikaanse zangeres ging in 2016 voor het laatst op wereldtournee rond haar album Revival.

De 31-jarige Gomez zegt dat de kans nu fiftyfifty is op ze ooit nog op een grote tournee gaat. “Niets maakt me gelukkiger dan 90 minuten met mijn fans en samen feestvieren”, stelt Gomez. Maar aan de andere kant is het ook “emotioneel zeer belastend”, vervolgt de zangeres. “En dan besef je dat je alleen maar mensen om je heen hebt die je betaalt”.

De zangeres staakte in 2016 haar wereldtournee omdat ze kampte met paniekaanvallen en een depressie, als gevolg van de auto-immuunziekte lupus waar ze aan lijdt.

Gomez bracht in 2020 haar recentste studioalbum uit, getiteld Rare. De afgelopen jaren was zij ook veel actief als actrice. Gomez was onder meer te zien in de serie Only Murders in the Building en ze speelde een van de hoofdrollen in de film Emilia Perez. Zij won voor die film samen met de andere hoofdrolspeelsters de prijs voor beste actrice op het filmfestival van Cannes.