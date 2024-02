Scheiding Sofía Vergara en Joe Manganiello is definitief

De scheiding van Sofía Vergara en Joe Manganiello is definitief. De twee hebben allebei de overeenkomst getekend over hun bezittingen en vermogen, meldt entertainmentblad People, dat de papieren in handen heeft.

Modern Family-actrice Vergara en Magic Mike-acteur Manganiello waren zeven jaar getrouwd. In juli vorig jaar maakte het stel bekend te gaan scheiden. De twee waren onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Dat betekent dat ze allebei hun eigen vermogen meenemen uit de scheiding.

Eerder liet Vergara al weten dat ze het best moeilijk vond dat ze veel media-aandacht kreeg door de scheiding. “Ik wist dat het zou gebeuren. Je kunt die dingen niet verbergen”, zei de actrice toen. Vergara voegde daaraan toe dat “de pers erg respectvol en aardig was”.