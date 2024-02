‘Scheiding Britney Spears en Sam Asghari bijna voltooid’

Britney Spears en haar ex-partner Sam Asghari hebben hun scheiding bijna afgerond. TMZ heeft juridische documenten ingezien waaruit blijkt dat Asghari financiële informatie heeft overgedragen aan haar advocaten. Deze actie lijkt erop te wijzen dat de procedure bijna is voltooid.

In november meldde TMZ al dat de scheiding voorspoedig verliep. Zij gaven elkaar in de zomer van 2022 het jawoord. Asghari (29) vroeg in augustus al na één jaar de scheiding aan.

‘Geschenk van God’

In haar boek The Woman in Me, dat vorig jaar uitkwam, prees Spears (44) haar ex-man als “geschenk van God” en een “goede man”. In het boek herinnerde ze zich dat ze “meteen smoorverliefd” was nadat ze het model had ontmoet bij het maken van de videoclip voor het nummer Slumber Party in 2016.

In 2019 verloofde het tweetal zich.