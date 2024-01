Ryan – ‘Just Ken’ – Gosling vindt dat Robbie en Gerwig ook Oscarnominatie verdienen

Ryan Gosling is teleurgesteld dat Greta Gerwig en Margot Robbie niet zijn genomineerd voor een Oscar in de categorieën beste actrice en beste regisseur. De Barbie-acteur is zelf wel genomineerd in de categorie beste ondersteunende rol. Hij zegt in een verklaring aan televisiezender CBS dat hij zich vereerd voelt, maar ook: “dat ik teleurgesteld ben dat zij niet genomineerd zijn in hun respectievelijke categorieën, is zacht uitgedrukt.”

Volgens Gosling is het wereldwijde succes van de film grotendeels te danken aan Gerwig, die de film regisseerde, en Robbie, die de hoofdrol speelde. “Zij maakten ons aan het lachen, zij braken onze harten”, aldus Gosling. “Hun werk zou erkend moeten worden samen met de andere welverdiende genomineerden.” Gerwig en Robbie zijn wel genomineerd in andere categorieën, respectievelijk als schrijver van het script en als medeproducent van de film.

Er zijn in totaal acht Oscarnominaties voor Barbie. Onder anderen Billie Eilish en haar broer Finneas zijn genomineerd voor de titelsong What Was I Made For?. Ook actrice America Ferrera is genomineerd voor haar rol in de film. Gosling is los van zijn nominatie als acteur ook kanshebber voor de prijs voor het beste liedje, met zijn song I’m Just Ken.