Romeo Beckham en vriendin na vijf jaar uit elkaar

Romeo Beckham, de zoon van David en Victoria Beckham, en zijn vriendin Mia Regan zijn na vijf jaar uit elkaar. Dat deelt het stel zondag op Instagram.

“Mooch en ik zijn na vijf jaren van liefde uit elkaar gegaan, we hebben nog steeds veel liefde en respect voor elkaar en hebben nog steeds een sterke vriendschap en dat zal altijd zo blijven”, zo luidt een bericht van Beckham in zijn Instagram Stories, waarbij hij een foto deelt met Regan.

Bron: Instagram Romeo Beckham

“Dit is Ro, we zijn met elkaar opgegroeid sinds we 16 waren!!!” schrijft Regan in haar Instagram Stories bij een foto van hen samen. Liefde neemt verschillende vormen aan als je ouder wordt, vervolgt ze, en hoewel ze niet meer samen zijn, voelen de twee “veel liefde voor elkaar”.